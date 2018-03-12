Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...

А в ID значит можно только фото вклеить? Нельзя? Тогда к чему было ваше высказывание?
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:07
А в ID значит можно только фото вклеить? Нельзя? Тогда к чему было ваше высказывание?
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Додано: Чет 22 бер, 2018 23:43
Ага, прямо так и написано на нем заграничный паспорт. Но вы, граждане, можете пользоваться им внутри страны, так и быть
Я вот эти паспорта в своих руках не раз держал, там нигде нет надписи про заграничный, называется документ просто: Паспорт гражданина Республики Беларусь.
Просто надо меньше верить википедиям разным,которую редактирует кто как хочет. Как раз понятия "заграничный" паспорт там нет.
Включи логику: зачем в "заграничный паспорт" отчего то вписывают данные о прописке и семейном положении человека, о детях. В загране сильно нужны эти сведения?
Так для чего паспорт первичнее, "для внутреннего пользования" или "для осуществления поездок за границу"?
Паспорт гражданина Республики Беларусь — удостоверяющий личность документ, выдаваемый гражданам Республики Беларусь для внутреннего пользования и для осуществления поездок за границу. ̶В̶ ̶о̶т̶л̶и̶ч̶и̶е̶ ̶о̶т̶ ̶У̶к̶р̶а̶и̶н̶ы̶ ̶и̶ ̶Р̶о̶с̶с̶и̶и̶,̶ ̶в̶ ̶Б̶е̶л̶о̶р̶у̶с̶с̶и̶и̶ ̶о̶т̶с̶у̶т̶с̶т̶в̶у̶е̶т̶ ̶в̶н̶у̶т̶р̶е̶н̶н̶и̶й̶ ̶п̶а̶с̶п̶о̶р̶т̶.̶ Любой человек, имеющий паспорт единого образца, может пересекать границу без выдачи дополнительных документов.
Но, это все не важно, если вас согреет, считайте что нет там внутреннего. Факт в главный в том, что "Паспорт единого образца".
Вот что и нам нужно было сделать,как я выше писал, а не разный недопласкик выпускать.
Востаннє редагувалось EKO в Чет 22 бер, 2018 23:58, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:54
Ну, если так то это хоть как то. Но, постановка вопроса! "Звернути увагу працівників паспортного столу" - а у них у самих, автоматом, не должен этот вопрос стать, при оформлении, ведь отсутствует ИНН в обязательном перечне документов?
А если они не звернут увагу" и прогребут? Вам сказали, а другому не скажут. Вы забыли "звернут увагу" и кто будет виноват? Где это выписано, какими нормами? А нигде.
С регистрацией намудрили, которая типа уведомительная давно, а по факту без нее никуда - носите справки, теперь опять, через *опу Смысл этого запрета? Пару лет и все само бы устаканилось.
Нет, "все для людей".
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