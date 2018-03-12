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Уряд заборонив видавати
внутрішні паспорти у вигляді...

Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:07

  lapay написав: Про закордонний.

А в ID значит можно только фото вклеить? Нельзя? Тогда к чему было ваше высказывание?
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:43

  Giroi написав:
  EKO написав:Отдельного гражданского загранпаспорта в Беларуси нет - он там универсальный.

Дискус ведь был про внутренний паспорт? Да?
Тогда сравниваем:
Гражданин Беларуси, по обычному паспорту может если со страной есть безвизовое соглашение (а они там тоже есть, хоть и меньше чем с Украиной. Но это уже вопросы к работе МИДА, а не к документу) свободно въехать в такую страну, или получить визу прямо в обычный паспорт (т.к. он же и загран) и ехать куда надо.

Ему не нужно получать отдельный заграничный паспорт, тем более за плату.


Понятия подменяешь ты, ибо в Беларуси просто нет внутренних паспортов, всем сразу оформляется загранпаспорт (это и есть обычный) на 10 лет. Отличие Беларуси от многих других стран мира где нет внутренних паспортов только одно - загранпаспорт является основным удостоверением личности внутри страны.


Ага, прямо так и написано на нем заграничный паспорт. Но вы, граждане, можете пользоваться им внутри страны, так и быть :lol:
Я вот эти паспорта в своих руках не раз держал, там нигде нет надписи про заграничный, называется документ просто: Паспорт гражданина Республики Беларусь.

Просто надо меньше верить википедиям разным,которую редактирует кто как хочет. Как раз понятия "заграничный" паспорт там нет.
Включи логику: зачем в "заграничный паспорт" :lol: отчего то вписывают данные о прописке и семейном положении человека, о детях. В загране сильно нужны эти сведения?
Так для чего паспорт первичнее, "для внутреннего пользования" или "для осуществления поездок за границу"?

Паспорт гражданина Республики Беларусь — удостоверяющий личность документ, выдаваемый гражданам Республики Беларусь для внутреннего пользования и для осуществления поездок за границу. ̶В̶ ̶о̶т̶л̶и̶ч̶и̶е̶ ̶о̶т̶ ̶У̶к̶р̶а̶и̶н̶ы̶ ̶и̶ ̶Р̶о̶с̶с̶и̶и̶,̶ ̶в̶ ̶Б̶е̶л̶о̶р̶у̶с̶с̶и̶и̶ ̶о̶т̶с̶у̶т̶с̶т̶в̶у̶е̶т̶ ̶в̶н̶у̶т̶р̶е̶н̶н̶и̶й̶ ̶п̶а̶с̶п̶о̶р̶т̶.̶ Любой человек, имеющий паспорт единого образца, может пересекать границу без выдачи дополнительных документов.

Но, это все не важно, если вас согреет, считайте что нет там внутреннего. Факт в главный в том, что "Паспорт единого образца".
Вот что и нам нужно было сделать,как я выше писал, а не разный недопласкик выпускать.
Востаннє редагувалось EKO в Чет 22 бер, 2018 23:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:54

  Sovenok написав:
  EKO написав:
  Faceless написав:.

Давайте я объясню еще раз в чем.
Отказ от ИНН по религиозным причинам в Украине узаконен. Законодательно прописано, что в случае отказа человека от ИНН, в налоговой ему должны поставить штамп в паспорте. И, только при его наличии после этого все сделки, где требуется ИНН можно будет совершать без ИНН - по серии и номеру паспорта.
Где то встречал статистику, что в Украине отказников от ИНН более 200 тысяч.
Из самых известных, если помните, был Арбузов - бывший глава НБУ 8)

А теперь вопрос: куда в пластиковую карту поставить штамп, без которого отказаться от ИНН нельзя?

Був в податковій два дні назад. Працівник ДПА дала довідку про відмову від ІПН і сказала, щоб при оформленні ID паспорта звернути увагу працівників паспортного столу, щоб вони на зворотній стороні надрукували "відмова від ІПН". Так що технічна можливість є при оформленні паспорта, якщо людина передумає потім, то прийдеться переоформити паспорт по новому.
П.С. Паспорт оформляв не собі


Ну, если так то это хоть как то. Но, постановка вопроса! "Звернути увагу працівників паспортного столу" - а у них у самих, автоматом, не должен этот вопрос стать, при оформлении, ведь отсутствует ИНН в обязательном перечне документов?
А если они не звернут увагу" и прогребут? Вам сказали, а другому не скажут. Вы забыли "звернут увагу" и кто будет виноват? Где это выписано, какими нормами? А нигде.
С регистрацией намудрили, которая типа уведомительная давно, а по факту без нее никуда - носите справки, теперь опять, через *опу :evil: Смысл этого запрета? Пару лет и все само бы устаканилось.
Нет, "все для людей".
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