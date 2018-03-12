Уряд заборонив видавати внутрішні паспорти у вигляді...

Додано: Чет 22 бер, 2018 23:43

Giroi написав: EKO написав: Отдельного гражданского загранпаспорта в Беларуси нет - он там универсальный.



Дискус ведь был про внутренний паспорт? Да?

Тогда сравниваем:

Гражданин Беларуси , по обычному паспорту может если со страной есть безвизовое соглашение (а они там тоже есть, хоть и меньше чем с Украиной. Но это уже вопросы к работе МИДА, а не к документу) свободно въехать в такую страну, или получить визу прямо в обычный паспорт (т.к. он же и загран) и ехать куда надо.



Ему не нужно получать отдельный заграничный паспорт, тем более за плату.

Отдельного гражданскогопаспорта в Беларуси нет - он там универсальный.Дискус ведь был про внутренний паспорт? Да?Тогда сравниваем:если со страной есть безвизовое соглашение (а они там тоже есть, хоть и меньше чем с Украиной. Но это уже вопросы к работе МИДА, а не к документу) свободно въехать в такую страну, или получить визу прямо в обычный паспорт (т.к. он же и загран) и ехать куда надо.Емуполучатьзаграничный паспорт, тем более за плату.



Понятия подменяешь ты, ибо в Беларуси просто нет внутренних паспортов, всем сразу оформляется загранпаспорт (это и есть обычный) на 10 лет. Отличие Беларуси от многих других стран мира где нет внутренних паспортов только одно - загранпаспорт является основным удостоверением личности внутри страны. Понятия подменяешь ты, ибо в Беларуси, всем сразу оформляется загранпаспорт (это и есть обычный) на 10 лет. Отличие Беларуси от многих других стран мира где нет внутренних паспортов только одно - загранпаспорт является основным удостоверением личности внутри страны.

для внутреннего пользования и для осуществления поездок за границу

паспорт единого образца

без выдачи дополнительных документов

единого

Ага, прямо так и написано на нем заграничный паспорт. Но вы, граждане, можете пользоваться им внутри страны, так и бытьЯ вот эти паспорта в своих руках не раз держал, там нигде нет надписи про заграничный, называется документ просто:Просто надо меньше верить википедиям разным,которую редактирует кто как хочет. Как раз понятия "заграничный" паспорт там нет.Включи логику: зачем в "заграничный паспорт"отчего то вписывают данные о прописке и семейном положении человека, о детях. В загране сильно нужны эти сведения?Так для чего паспорт первичнее, "для внутреннего пользования" или "для осуществления поездок за границу"?Паспорт гражданина Республики Беларусь — удостоверяющий личность документ, выдаваемый гражданам Республики Беларусь. ̶В̶ ̶о̶т̶л̶и̶ч̶и̶е̶ ̶о̶т̶ ̶У̶к̶р̶а̶и̶н̶ы̶ ̶и̶ ̶Р̶о̶с̶с̶и̶и̶,̶ ̶в̶ ̶Б̶е̶л̶о̶р̶у̶с̶с̶и̶и̶ ̶о̶т̶с̶у̶т̶с̶т̶в̶у̶е̶т̶ ̶в̶н̶у̶т̶р̶е̶н̶н̶и̶й̶ ̶п̶а̶с̶п̶о̶р̶т̶.̶ Любой человек, имеющийНо, это все не важно, если вас согреет, считайте что нет там внутреннего. Факт в главный в том, что "Паспортобразца".Вот что и нам нужно было сделать,как я выше писал, а не разный недопласкик выпускать.