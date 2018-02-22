Про це йдеться в повідомленні "Української біржі".
Дивися повний текст ФГВФО продав акції "Мотор Січ".
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Додано: Сер 21 бер, 2018 17:08
ФГВФО продав акції "Мотор Січ"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО продав акції "Мотор Січ".
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:08
Совсем не интересно - кто продавал. Но жутко любопытно: "кто КУПИЛ", легально ли происхождение инвестиций, когда деньги будут зачислены в бюджет!!!
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