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ФГВФО продав
акції "Мотор Січ"

ФГВФО продав акції "Мотор Січ"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:08

ФГВФО продав акції "Мотор Січ"

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні "Української біржі".

Дивися повний текст ФГВФО продав акції "Мотор Січ".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:08

Совсем не интересно - кто продавал. Но жутко любопытно: "кто КУПИЛ", легально ли происхождение инвестиций, когда деньги будут зачислены в бюджет!!!
Radon
 
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