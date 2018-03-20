Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі
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Criticus написав: Демагогия - говорить о том, что газ из Словакии по контрактам backhawl (по виртуальному реверсу) - словацкий. Вот что реальная демагогия! И это уже вылезло нам боком! Потому что вместо реального обеспечения энергетической безопасности страны, а именно: - строительства собственного LNG-терминала - модернизации ГТС для работы в техническом режиме поставок с Запада на Восток - строительства интерконнекторов с Польшей, усиления их со Словакией и Венгрией - инвестиций в разведку и добычу собственных месторождений - инвестиций в энергоэффективность путем модернизации коммунальных газовых и теплосетей (а не повышения цен на газ для населения в 8 раз под видом борьбы с перерасходом!) ... власть занимается очковтирательством и культивированием фейковых пэрэмогом о том, что мы не закупаем газ в России, а закупаем его в Словакии. Даже круглые даты празднуют - 100 дней без российского газа, 200, 500, 1000... Только вот когда Газпром ограничивает давление в трубе, чтобы на backhawl-реверс (виртуальный реверс, то есть отбор Украиной европейского газа из трубы) не хватило, так сразу Президент кричит "Прыкруты", и прикручивает так, что школы закрываются!!
Ну а чё ждем? Вперед модернизировать, строить, развивать! Или Президент вам отмашку должен дать для старта?
Ragnar написав:При предыдущих хотя бы были вменяемые тарифы, а при этих схемы стали еще более изощреннее и тарифы несопоставимые с доходами.
Не такого понятия, как вменяемый тариф. Есть рыночный рыночная стоимость, и есть "популистская" стоимость. Первого не было никогда. Кстати, в том числе и со стороны московии, которая продавала нам (и не только нам) газ ниже рыночной цены, чем подкупала правительства. Сказки про то, что газ собственной добычи должен идти только на внутренние нужды (то есть продаваться чуть ли не даром) - чистой воды популизм. Должен быть открытый рынок энергоресурсов, а также защита иностранных инвестиций для добывающих компаний (чего сейчас нет).
На самом деле по отношению к тарифам на газ нет такого понятия как рыночная цена ни в одной стране Европы, в ней все равно присутствует социальная составляющая, т. е. привязка к уровню доходов с поправкой на наличие газа собственной добычи и стоимость логистики (например отдаленность Испании и Португалии от месторождений газа). Вот тарифы в разных странах rian.com.ua/infografika /20160512 /1009870264.html (пробелы убрать). Видно, что чем ниже доходы тем ниже тариф. Вот еще срез по структуре стоимости 104.ua/ru/gas-and-money/id/porivnjannja-cin-na-gaz-dlja-pobutovih-spozhivachi-21342
Востаннє редагувалось Ragnar в Сер 21 бер, 2018 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Criticus написав: Демагогия - говорить о том, что газ из Словакии по контрактам backhawl (по виртуальному реверсу) - словацкий. Вот что реальная демагогия! И это уже вылезло нам боком! Потому что вместо реального обеспечения энергетической безопасности страны, а именно: - строительства собственного LNG-терминала - модернизации ГТС для работы в техническом режиме поставок с Запада на Восток - строительства интерконнекторов с Польшей, усиления их со Словакией и Венгрией - инвестиций в разведку и добычу собственных месторождений - инвестиций в энергоэффективность путем модернизации коммунальных газовых и теплосетей (а не повышения цен на газ для населения в 8 раз под видом борьбы с перерасходом!) ... власть занимается очковтирательством и культивированием фейковых пэрэмогом о том, что мы не закупаем газ в России, а закупаем его в Словакии. Даже круглые даты празднуют - 100 дней без российского газа, 200, 500, 1000... Только вот когда Газпром ограничивает давление в трубе, чтобы на backhawl-реверс (виртуальный реверс, то есть отбор Украиной европейского газа из трубы) не хватило, так сразу Президент кричит "Прыкруты", и прикручивает так, что школы закрываются!!
Ну а чё ждем? Вперед модернизировать, строить, развивать! Или Президент вам отмашку должен дать для старта?
Президент как минимум должен перестать препятствовать этому. По хорошему счету должен создать условия для этого как Президент, а не олигарх. Пора уже определиться кто он - президент или олигарх.
Ragnar написав:На самом деле по отношению к тарифам на газ нет такого понятия как рыночная цена ни в одной стране Европы, в ней все равно присутствует социальная составляющая, т. е. привязка к уровню доходов с поправкой на наличие газа собственной добычи и стоимость логистики (например отдаленность Испании и Португалии от месторождений газа). Вот тарифы в разных странах rian.com.ua/infografika /20160512 /1009870264.html (пробелы убрать). Видно, что чем ниже доходы тем ниже тариф.
Это не противоречит моим словам - кто сказал, что в Европейских странах отсутствуют популистские правительства? Привет Греции, например. Приведенные вами страны просто не способны пойти по оптимальному пути развития, несмотря на то, что они достаточно богаты. Это к тому, что не все европейское есть хорошо, там проблем хватает. Я вот лучше вам приведу пример Японии - крохотное островное государство, у которого ресурсов толком нет - 2-3 экономика мира. И низких (социальных) цен там никогда не было. Не нужно путать низкую цену на газ с социал-капиталистически настроенными правительствами. Высокие (рыночные) цены = экономия, оптимизация, конкуренция, отсутствие коррупции, поиск альтернативы.
se64plus написав:Это не противоречит моим словам - кто сказал, что в Европейских странах отсутствуют популистские правительства? Привет Греции, например. Приведенные вами страны просто не способны пойти по оптимальному пути развития, несмотря на то, что они достаточно богаты. Это к тому, что не все европейское есть хорошо, там проблем хватает. Я вот лучше вам приведу пример Японии - крохотное островное государство, у которого ресурсов толком нет - 2-3 экономика мира. И низких (социальных) цен там никогда не было. Не нужно путать низкую цену на газ с социал-капиталистически настроенными правительствами. Высокие (рыночные) цены = экономия, оптимизация, конкуренция, отсутствие коррупции, поиск альтернативы.
В отличие от Японии Украина одна из самых коррумпированных стран в мире. У нас под видом энергетической независимости строят схемы для легализации воровства через всякие там Роттердамы, Пенсильвании и пр., а о эффективности и снижении импорта никто не собирается думать.
Criticus написав:Ждём формулу цены для населения Доха+Свиноуйсьце.
И так, для информации - интерконнектора с Польшей нет. Технически сегодня поставки возможны только туда!
И опять он обманывает. Недавние закупки у PGNiG были не в Украину? Или по-критикусовской картине Нафтогаз купил газ в Польше и отправил его в Польшу?
Нет, обманываете, или не понимаете, что происходит, вы.
Мы отобрали российский газ из собственной трубы, который поляки продали по виртуальному реверсу с подменой shipper-кода.
Отобрали немного (потому что давление низкое - нечего то и отбирать).
Интерконнектор, с помощью которого можно будет осуществлять технические поставки материальных объемов газа из Польши в Украину, будет в лучшем случае в 2020 году.
Вы набросились на меня всей коллекцией своих учеток, но я то пишу не со зла!
Я октрыто признаю, что Газпром - ненадежный и токсичный поставщик, газовая дубина Кремля, от зависимости от которой нужно избавляться, и срочно!
Но нужно именно избавляться, а не врать, что избавляемся!
Ситуация начала марта обнажила ту запредельную ложь власти о газовой независимости, которую они пропагандировали в течение 3 лет! Безнаказанно пропагандировали, и сейчас разными средствами, в том числе с помощью ботов на этом форуме, пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре.
Как строить настоящую газовую независимость я описал выше. Никакого ноу-хау там нет. Нужно просто прекратить врать и воровать, и, наконец, начать работать в украинских интересах!
ЗЫ: Деньги, вообще-то Президент на то и президент, чтоб не просто вещать в телевизоре и давать пустословные отмашки в духе "остаточне прощавай", но и формировать условия для развития. Ну или хотя бы не мешать, например как здесь - прибрав к рукам очень крупное месторождение газа:
Тракторист написав:но почему все умалчивают, что "Высокие (рыночные) цены =" высокая стоимость жизни в стране, а значить и высокий уровень оплаты труда...
Так мінімалку чого підвіщують? І не така схема - висока ціна на газ - менше споживання і більше видобуток.
по минимальной зарплате и пенсии мы пока ещё не превысили уровень 2013 года (в сопоставимых ценах), а вседствии этого имеем обнищание населения и субсидии для более чем половины населения... во всех развитых странах государство выполняет регулирующую функцию для обеспечения интересов большинства населения, а в олигархической Украине на первом месте стоят интересы олигархов, а не народа...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл