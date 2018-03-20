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"Газпром" через борги піде судитися з Україною в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:35
Пропонуємо до обговорення:
Російська компанія не згодна зі штрафом українського Антимонопольного комітету, згідно з яким "Газпром" винен Україні понад 6 млрд доларів
Дивися повний текст "Газпром" через борги піде судитися з Україною в міжнародний арбітраж
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