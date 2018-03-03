У Запорізькій області житель Пологівського району задекларував отримання спадщини на суму майже 32 мільйони гривень.
Дивися повний текст Мільйони у спадок: у Запоріжжі розповіли про великі доходи.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 20:34
Мільйони у спадок: у Запоріжжі розповіли про великі доходи
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Дивися повний текст Мільйони у спадок: у Запоріжжі розповіли про великі доходи.
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:34
в каменско-днепровском районе запопожской области были десятки миллионеров ещё в 70-х годах прошлого века и это при том что 1 советский рубль того времени по покупательной способности равняется примерно 100 современным украиским гривнам...
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