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Мільйони у спадок: у Запоріжжі
розповіли про великі доходи

Мільйони у спадок: у Запоріжжі розповіли про великі доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:34

Мільйони у спадок: у Запоріжжі розповіли про великі доходи

Пропонуємо до обговорення:
У Запорізькій області житель Пологівського району задекларував отримання спадщини на суму майже 32 мільйони гривень.

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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:34

в каменско-днепровском районе запопожской области были десятки миллионеров ещё в 70-х годах прошлого века и это при том что 1 советский рубль того времени по покупательной способности равняется примерно 100 современным украиским гривнам...
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