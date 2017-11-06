Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) – торговий представник України Наталія Микольська
Дивися повний текст Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 20:38
Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська.
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:38
это в гривнах или в твёрдых денежных знаках?
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