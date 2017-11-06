Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) – торговий представник України Наталія Микольська
Дивися повний текст Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 20:38
Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська.
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:38
это в гривнах или в твёрдых денежных знаках?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:00
Экспорт товаров и услуг:
- 2017 = 52,3 млрд долларов
- 2013 = 85,1 млрд долларов
- 2012 (если Микольская его считает довоенным - торговая агрессия началась действительно раньше военной) = 89,7 млрд долларов.
Соврала всего-то в пределах 42%!
Следующая манипуляция - “Количество украинских компаний, экспортирующих в ЕС, выросло вдвое с начала действия зоны свободной торговли". Такое себе "реформаторское" ноу-хау - считать экспорт не в деньгах, а в количестве компаний...
А в денежном эквиваленте экспорт в ЕС... упал (и тут зрада).
2017 = 20 млрд долларов
2013 = 20,9 млрд долларов
2012 = 20,9 млрд долларов.
Ниже ссылки в подтверждение в порядке упоминания цифр.
Достала оголтелая ложь!
https://minfin.com.ua/2018/02/16/32376464/
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
https://ukrstat.org/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_r/gs_r.html
https://ukrstat.org/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_r/gsp_r.html
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