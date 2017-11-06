Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська

Додано: Сер 21 бер, 2018 23:21

А какой объем экспорта оккупированного Донбасса, проФФесор?

Просто цитата из другой новости за сегодня, но там о ВВП:



Почти $100 млрд потеряла экономика Украины от оккупации Россией Крымского полуострова, а также от агрессии РФ на Донбассе, которая продолжается с 2014 года.



Такие расчеты представил в своем докладе старший научный сотрудник Евразийского центра "Атлантического совета" Андерс Аслунд.



"Самое простое и наиболее обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в помноженні доли потерянного ВВП Украины на четыре. Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым - 3,7%. Международный валютный фонд (МВФ) оценил ВВП Украины в докризисный, 2013 год, на уровне $179,6 млрд. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% с $179,6 млрд, умноженное на четыре, или $98,4", - отмечает Аслунд, который использовал для расчетов методологию Томаса Пиккети.