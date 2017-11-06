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Україна повернула довоєнні
обсяги експорту – Микольська

Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:38

Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) – торговий представник України Наталія Микольська

Дивися повний текст Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:38

это в гривнах или в твёрдых денежных знаках?
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:00

Экспорт товаров и услуг:
- 2017 = 52,3 млрд долларов
- 2013 = 85,1 млрд долларов
- 2012 (если Микольская его считает довоенным - торговая агрессия началась действительно раньше военной) = 89,7 млрд долларов.

Соврала всего-то в пределах 42%!

Следующая манипуляция - “Количество украинских компаний, экспортирующих в ЕС, выросло вдвое с начала действия зоны свободной торговли". Такое себе "реформаторское" ноу-хау - считать экспорт не в деньгах, а в количестве компаний...

А в денежном эквиваленте экспорт в ЕС... упал (и тут зрада).

2017 = 20 млрд долларов
2013 = 20,9 млрд долларов
2012 = 20,9 млрд долларов.

Ниже ссылки в подтверждение в порядке упоминания цифр.
Достала оголтелая ложь!

https://minfin.com.ua/2018/02/16/32376464/
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
https://ukrstat.org/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_r/gs_r.html
https://ukrstat.org/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_r/gsp_r.html
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:35

  Criticus написав:Экспорт товаров и услуг:
- 2017 = 52,3 млрд долларов
- 2013 = 85,1 млрд долларов
- 2012 (если Микольская его считает довоенным - торговая агрессия началась действительно раньше военной) = 89,7 млрд долларов.

Соврала всего-то в пределах 42%!

Следующая манипуляция - “Количество украинских компаний, экспортирующих в ЕС, выросло вдвое с начала действия зоны свободной торговли". Такое себе "реформаторское" ноу-хау - считать экспорт не в деньгах, а в количестве компаний...

А в денежном эквиваленте экспорт в ЕС... упал (и тут зрада).

2017 = 20 млрд долларов
2013 = 20,9 млрд долларов
2012 = 20,9 млрд долларов.

Ниже ссылки в подтверждение в порядке упоминания цифр.
Достала оголтелая ложь!

https://minfin.com.ua/2018/02/16/32376464/
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
https://ukrstat.org/operativ/operativ20 ... /gs_r.html
https://ukrstat.org/operativ/operativ20 ... gsp_r.html

Крым и Донбасс вычел из довоенной статистики?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:16

  Vint написав:
  Criticus написав:Экспорт товаров и услуг:
- 2017 = 52,3 млрд долларов
- 2013 = 85,1 млрд долларов
- 2012 (если Микольская его считает довоенным - торговая агрессия началась действительно раньше военной) = 89,7 млрд долларов.

Соврала всего-то в пределах 42%!

Следующая манипуляция - “Количество украинских компаний, экспортирующих в ЕС, выросло вдвое с начала действия зоны свободной торговли". Такое себе "реформаторское" ноу-хау - считать экспорт не в деньгах, а в количестве компаний...

А в денежном эквиваленте экспорт в ЕС... упал (и тут зрада).

2017 = 20 млрд долларов
2013 = 20,9 млрд долларов
2012 = 20,9 млрд долларов.

Ниже ссылки в подтверждение в порядке упоминания цифр.
Достала оголтелая ложь!

https://minfin.com.ua/2018/02/16/32376464/
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
https://ukrstat.org/operativ/operativ20 ... /gs_r.html
https://ukrstat.org/operativ/operativ20 ... gsp_r.html

Крым и Донбасс вычел из довоенной статистики?


Нет, разумеется.

Довоенная Украина составляла 24 области и АРК, послевоенная - 22 области, 2 неполные области и 2 сепаратистских образования. Поэтому сравнение довоенной Украины с послевоенной абсолютно корректно без всяких поправочных коэффициентов!

Если же сравнивать динамику 22 областей, то цифры следующие:

2017 = 46,5 млрд долларов (88,8% от 52,3 млрд долларов)
2013 = 62,5 млрд долларов (73,5% от 85,1 млрд долларов).

Где здесь сравнялись, если 16 млрд долларов в год теряем!

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 1217_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 213_r.html

PS: экспортная доля Крыма до 2014 года составляла аж 1.4%. Если бы вы это знали, то и не заикались бы даже!
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:21

А какой объем экспорта оккупированного Донбасса, проФФесор?
Просто цитата из другой новости за сегодня, но там о ВВП:

Почти $100 млрд потеряла экономика Украины от оккупации Россией Крымского полуострова, а также от агрессии РФ на Донбассе, которая продолжается с 2014 года.

Такие расчеты представил в своем докладе старший научный сотрудник Евразийского центра "Атлантического совета" Андерс Аслунд.

"Самое простое и наиболее обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в помноженні доли потерянного ВВП Украины на четыре. Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым - 3,7%. Международный валютный фонд (МВФ) оценил ВВП Украины в докризисный, 2013 год, на уровне $179,6 млрд. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% с $179,6 млрд, умноженное на четыре, или $98,4", - отмечает Аслунд, который использовал для расчетов методологию Томаса Пиккети.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:30

  Vint написав:А какой объем экспорта оккупированного Донбасса, проФФесор? Просто цитата из другой новости за сегодня, но там о ВВП: Почти $100 млрд потеряла экономика Украины от оккупации Россией Крымского полуострова, а также от агрессии РФ на Донбассе, которая продолжается с 2014 года. Такие расчеты представил в своем докладе старший научный сотрудник Евразийского центра "Атлантического совета" Андерс Аслунд. "Самое простое и наиболее обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в помноженні доли потерянного ВВП Украины на четыре. Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым - 3,7%. Международный валютный фонд (МВФ) оценил ВВП Украины в докризисный, 2013 год, на уровне $179,6 млрд. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% с $179,6 млрд, умноженное на четыре, или $98,4", - отмечает Аслунд, который использовал для расчетов методологию Томаса Пиккети.

Я вам ссылки Госстата дал, чтобы вы их изучали прежде, чем писали глупости на смех форумчанам.

Там все есть. Донецкая давала 19,5%. Луганская - 5,5%.
Аслунд такой же фейкомет, как и Микольская. А вы - фейкометофил
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:42

  Criticus написав:Экспорт товаров и услуг:
- 2017 = 52,3 млрд долларов
- 2013 = 85,1 млрд долларов
- 2012 (если Микольская его считает довоенным - торговая агрессия началась действительно раньше военной) = 89,7 млрд долларов.


Откуда цифры? Укрстат о таких обьемах экспорта не в курсе.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:51

  Criticus написав:
  Vint написав:А какой объем экспорта оккупированного Донбасса, проФФесор? Просто цитата из другой новости за сегодня, но там о ВВП: Почти $100 млрд потеряла экономика Украины от оккупации Россией Крымского полуострова, а также от агрессии РФ на Донбассе, которая продолжается с 2014 года. Такие расчеты представил в своем докладе старший научный сотрудник Евразийского центра "Атлантического совета" Андерс Аслунд. "Самое простое и наиболее обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в помноженні доли потерянного ВВП Украины на четыре. Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым - 3,7%. Международный валютный фонд (МВФ) оценил ВВП Украины в докризисный, 2013 год, на уровне $179,6 млрд. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% с $179,6 млрд, умноженное на четыре, или $98,4", - отмечает Аслунд, который использовал для расчетов методологию Томаса Пиккети.

Я вам ссылки Госстата дал, чтобы вы их изучали прежде, чем писали глупости на смех форумчанам.

Там все есть. Донецкая давала 19,5%. Луганская - 5,5%.
Аслунд такой же фейкомет, как и Микольская. А вы - фейкометофил

Все ясно, проФФесор.
Vint
 
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