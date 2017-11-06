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Україна повернула довоєнні обсяги експорту – Микольська
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 08:52
Criticus написав:
А в денежном эквиваленте экспорт в ЕС... упал (и тут зрада).
2017 = 20 млрд долларов
2013 = 20,9 млрд долларов
2012 = 20,9 млрд долларов.
Тормоз, речь шла об экспорте в ЕС из подконтрольных Украине территорий.
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