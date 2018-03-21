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Сигарети в Україні щороку
дорожчатимуть на 20% - економіст

Сигарети в Україні щороку дорожчатимуть на 20% - економіст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:02

Сигарети в Україні щороку дорожчатимуть на 20% - економіст

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив економіст Максим Праздніков.

Дивися повний текст Сигарети в Україні щороку дорожчатимуть на 20% - економіст.
R2
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