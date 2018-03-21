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Європарламент схвалив зміни,
які завадять будівництву...

Європарламент схвалив зміни, які завадять будівництву...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:15

Європарламент схвалив зміни, які завадять будівництву...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідну пропозицію Єврокомісії підтримали 41 депутат Європарламенту.

Дивися повний текст Європарламент схвалив зміни, які завадять будівництву "Північного потоку-2".
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