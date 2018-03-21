Про це свідчать дані Національного банку України.
Дивися повний текст В Україні зріс валовий зовнішній борг.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:36
В Україні зріс валовий зовнішній борг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зріс валовий зовнішній борг.
Додано: Сер 21 бер, 2018 22:36
Ниможыт этово быть. А если и может щас придут порохолюбы и все нам расскажут шо так оно надо. Да и в самом деле у страны котороая может покупать тепловозы с двойной переплатой какие то там долги не должны быть проблемой. Вообщем дяуемо.
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