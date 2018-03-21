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В Україні зріс валовий
зовнішній борг

В Україні зріс валовий зовнішній борг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:36

В Україні зріс валовий зовнішній борг

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Національного банку України.

Дивися повний текст В Україні зріс валовий зовнішній борг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:36

Ниможыт этово быть. А если и может щас придут порохолюбы и все нам расскажут шо так оно надо. Да и в самом деле у страны котороая может покупать тепловозы с двойной переплатой какие то там долги не должны быть проблемой. Вообщем дяуемо.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:42

Как говорят за поребриком:"А Вы посмотрите на госдолг США!"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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