Про це повідомляється в блозі компанії.
Дивися повний текст Microsoft заборонила змінювати браузер у Windows 10.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 00:57
Microsoft заборонила змінювати браузер у Windows 10
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft заборонила змінювати браузер у Windows 10.
Додано: Чет 22 бер, 2018 00:57
Я чувствую как стал более продуктивным, организованным и творческим. Кликаю ссылку в емейле, вылезает незванный ур** Edge и вот оно творческое озарение!
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:34
Хм. Разве The Bat запускает какой-то Edge ? Или кто-то еще пользуется недопродуктами от мелкософта? Темболее Outpost категорически противопоказан вменяемым гражданам.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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