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Microsoft заборонила змінювати
браузер у Windows 10

Microsoft заборонила змінювати браузер у Windows 10
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 00:57

Microsoft заборонила змінювати браузер у Windows 10

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в блозі компанії.

Дивися повний текст Microsoft заборонила змінювати браузер у Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 00:57

Я чувствую как стал более продуктивным, организованным и творческим. Кликаю ссылку в емейле, вылезает незванный ур** Edge и вот оно творческое озарение!
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:34

Хм. Разве The Bat запускает какой-то Edge ? Или кто-то еще пользуется недопродуктами от мелкософта? Темболее Outpost категорически противопоказан вменяемым гражданам.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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