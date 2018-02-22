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Штучний інтелект Microsoft
пройшов тест Тьюринга

Штучний інтелект Microsoft пройшов тест Тьюринга
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 01:41

Штучний інтелект Microsoft пройшов тест Тьюринга

Пропонуємо до обговорення:
Нейросеть, запущена американською компанією Microsoft, зуміла успішно пройти тест Тьюринга.

Дивися повний текст Штучний інтелект Microsoft пройшов тест Тьюринга.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 01:41

Тьюринг вообще не интересовался переводами. Тест Тюринга - это про разговор по интернету, через ширму, не про перевод.
arheops
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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