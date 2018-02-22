Нейросеть, запущена американською компанією Microsoft, зуміла успішно пройти тест Тьюринга.
Дивися повний текст Штучний інтелект Microsoft пройшов тест Тьюринга.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 01:41
Штучний інтелект Microsoft пройшов тест Тьюринга
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штучний інтелект Microsoft пройшов тест Тьюринга.
Додано: Чет 22 бер, 2018 01:41
Тьюринг вообще не интересовался переводами. Тест Тюринга - это про разговор по интернету, через ширму, не про перевод.
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