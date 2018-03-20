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"Нафтогаз" заявив про
збільшення ціни на газ для...

"Нафтогаз" заявив про збільшення ціни на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:04

"Нафтогаз" заявив про збільшення ціни на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2018 року НАК "Нафтогаз" України має намір збільшити вартість газу для промислових споживачів

Дивися повний текст "Нафтогаз" заявив про збільшення ціни на газ для промисловості.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:04

Нафтогаз решил окончательно додушить остатки украинской промышленности.
nacik67
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:41

Re: "Нафтогаз" заявив про збільшення ціни на газ!!!

Давно пора платить ВСЁ по счетам! Сказано же уже - сжиженный газ из Кювейта!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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