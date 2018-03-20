З 1 квітня 2018 року НАК "Нафтогаз" України має намір збільшити вартість газу для промислових споживачів
Дивися повний текст "Нафтогаз" заявив про збільшення ціни на газ для промисловості.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 09:04
"Нафтогаз" заявив про збільшення ціни на газ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Нафтогаз" заявив про збільшення ціни на газ для промисловості.
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:04
Нафтогаз решил окончательно додушить остатки украинской промышленности.
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:41
Re: "Нафтогаз" заявив про збільшення ціни на газ!!!
Давно пора платить ВСЁ по счетам! Сказано же уже - сжиженный газ из Кювейта!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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