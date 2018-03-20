З 1 квітня 2018 року НАК "Нафтогаз" України має намір збільшити вартість газу для промислових споживачів
Дивися повний текст "Нафтогаз" заявив про збільшення ціни на газ для промисловості.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:04
"Нафтогаз" заявив про збільшення ціни на газ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Нафтогаз" заявив про збільшення ціни на газ для промисловості.
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:04
Нафтогаз решил окончательно додушить остатки украинской промышленности.
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:24
Не наговаривайте. В Нафтогазе работает великий глава Коболев с зарплатой в несколько миллионов. Цена на газ - это и есть результат его высокоинтелектуального труда.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:44
Re: "Нафтогаз" заявив про збільшення ціни на газ для...
сочниє аналітєгі.
у Нафтогазу <10% ринку промисловості
реклама
|