Держава буде покривати 100% вартості цих послуг.
Дивися повний текст У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 09:09
У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними.
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:09
Сейчас в Киеве родить стоит штукарь зелени.
Мой малой в 5-м роддоме родился всего за какие то смешные в 2004 году 60 баксов
Бизнес на конвейере, там все при деле, не удивлюсь что вплоть даже и до уборщицы.)))
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:11
В Днепре точно так же. Может они и есть бесплатные где-то, но никто не говорит об условиях, в которых рожают бесплатно.
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:55
Кажется вас просто развели.
В Днепре рожали в прошлом году - 200 долларов + оплата палаты 1000 грн в день. Полное сопровождение врачом, окушеркой и медсестрами. В лучшем родильном зале роддома.
Знакомые рожали тоже в прошлом году в другом роддоме - 300 баксов всего (без палаты).
Странные цифры называете, особенно 50-60 тысяч в Чернигове. Или врете, или Вас оооочень сильно развели.
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:59
Если не дать на лапу, то роженицей будут обращаться как со свиньёй.
"Не зашьют", если порвётся. Поместят в самую убитую и грязную палату и т.д.
Нужно давать обязательно. 1000 баксов это раньше было и сейчас некоторые так берут, но многие конечно снизили аппетит. Хотя всё зависит от роддома.
В 1м роддоме на Печерске там да - будут ломить по старинке 1к зелени. Поскольку считается одним из лучших в городе.
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:33
Реальная забота о населении.
Почему нет - количество родов растёт не так сильно как похорон... вот бы ещё похороны за счёт государства.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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