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У МОЗ пообіцяли залишити
пологи безкоштовними

У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:09

У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними

Пропонуємо до обговорення:
Держава буде покривати 100% вартості цих послуг.

Дивися повний текст У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:09

Сейчас в Киеве родить стоит штукарь зелени.
Мой малой в 5-м роддоме родился всего за какие то смешные в 2004 году 60 баксов
Бизнес на конвейере, там все при деле, не удивлюсь что вплоть даже и до уборщицы.)))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:11

В Днепре точно так же. Может они и есть бесплатные где-то, но никто не говорит об условиях, в которых рожают бесплатно.
golovanandrew
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:30

бесплатно точно нет.... в Чернигове где-то 50-60 тыш
yil56
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:55

Кажется вас просто развели.
В Днепре рожали в прошлом году - 200 долларов + оплата палаты 1000 грн в день. Полное сопровождение врачом, окушеркой и медсестрами. В лучшем родильном зале роддома.
Знакомые рожали тоже в прошлом году в другом роддоме - 300 баксов всего (без палаты).

Странные цифры называете, особенно 50-60 тысяч в Чернигове. Или врете, или Вас оооочень сильно развели.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:59

Если не дать на лапу, то роженицей будут обращаться как со свиньёй.
"Не зашьют", если порвётся. Поместят в самую убитую и грязную палату и т.д.
Нужно давать обязательно. 1000 баксов это раньше было и сейчас некоторые так берут, но многие конечно снизили аппетит. Хотя всё зависит от роддома.
В 1м роддоме на Печерске там да - будут ломить по старинке 1к зелени. Поскольку считается одним из лучших в городе.
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:33

Реальная забота о населении.

Почему нет - количество родов растёт не так сильно как похорон... вот бы ещё похороны за счёт государства.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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