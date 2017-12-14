У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними

Додано: Чет 22 бер, 2018 10:33

Почему нет - количество родов растёт не так сильно как похорон... вот бы ещё похороны за счёт государства.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.