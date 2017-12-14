Держава буде покривати 100% вартості цих послуг.
Дивися повний текст У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 09:09
У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними.
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:09
Сейчас в Киеве родить стоит штукарь зелени.
Мой малой в 5-м роддоме родился всего за какие то смешные в 2004 году 60 баксов
Бизнес на конвейере, там все при деле, не удивлюсь что вплоть даже и до уборщицы.)))
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:11
В Днепре точно так же. Может они и есть бесплатные где-то, но никто не говорит об условиях, в которых рожают бесплатно.
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:55
Кажется вас просто развели.
В Днепре рожали в прошлом году - 200 долларов + оплата палаты 1000 грн в день. Полное сопровождение врачом, окушеркой и медсестрами. В лучшем родильном зале роддома.
Знакомые рожали тоже в прошлом году в другом роддоме - 300 баксов всего (без палаты).
Странные цифры называете, особенно 50-60 тысяч в Чернигове. Или врете, или Вас оооочень сильно развели.
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:59
Если не дать на лапу, то роженицей будут обращаться как со свиньёй.
"Не зашьют", если порвётся. Поместят в самую убитую и грязную палату и т.д.
Нужно давать обязательно. 1000 баксов это раньше было и сейчас некоторые так берут, но многие конечно снизили аппетит. Хотя всё зависит от роддома.
В 1м роддоме на Печерске там да - будут ломить по старинке 1к зелени. Поскольку считается одним из лучших в городе.
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:55
При желании можно и пятерик отстегнуть, если очень хочется, но никакого полога "минимум 1000 долл" нет. К тому же вполне можно поинтересоваться вариантами в ближайших облцентрах, особенно где есть хорошие новые медцентры - в тех же Черкассах, например, своя отдельная палата со всем необходимым стоит сущие копейки
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:04
хто хоче платити - платить! хто не хоче - народжує безкоштовно. і в мене є безліч прикладів. особисто мій син коли народжувався я платив 800 баксів і це була окрема палата, 24 години на зв`язку лікар на протязі 2 місяців, персональна акушерка, 12 годин пологів і потім кесарів. моя сестра платила 9000 гривень офіційно, мала половину того що я вище зазначив. тому, панове, що вище написали, я вам не вірю)))
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:44
Моя сестра пыталась рожать без обещаний "дать на лапу", якобы из принципа. Но никто не подходил и не интересовался ее состоянием. Когда она поняла, что все близко, всё-таки словила за руку врача и таки пообещала - заулыбался сразу...С другой стороны- мы действительно ему благодарны.
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