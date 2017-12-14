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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:26
мне так нравятся комментарии патриото/зрадофилов, да и просто небезразличных граждан: все сразу оценили юмор Минздрава, только разошлись в тарифах - чтобы такое единодушие по другим темам
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:07
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:18
Re: У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними
и погнали зрадофилы жути нагонять про "штуки баксов", "50-60 тыщь" и "если бесплатно, то на мусорке как свинья".
жена в 2011 рожала. платная палата (могу жене позволить), но были бесплатные. денег никто не просил.
только на роды что-то покупал. если благодарить врача или сестёр, то постфактум и дело личное, т.е. никаких сумм мне никто не говорил.
жена друга рожала в том же роддоме, только в 2016 году - по оплатам ничего не поменялось.
так что хватит врать!
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