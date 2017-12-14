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У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:26
мне так нравятся комментарии патриото/зрадофилов, да и просто небезразличных граждан: все сразу оценили юмор Минздрава, только разошлись в тарифах - чтобы такое единодушие по другим темам
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:07
yil56 написав:
бесплатно точно нет.... в Чернигове где-то 50-60 тыш
Не врите , максимум 1500 гривен , за 50 тыс наверно палата где еда с ресторана , а номер как 4-х звездочный готель
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:18
и погнали зрадофилы жути нагонять про "штуки баксов", "50-60 тыщь" и "если бесплатно, то на мусорке как свинья".
жена в 2011 рожала. платная палата (могу жене позволить), но были бесплатные. денег никто не просил.
только на роды что-то покупал. если благодарить врача или сестёр, то постфактум и дело личное, т.е. никаких сумм мне никто не говорил.
жена друга рожала в том же роддоме, только в 2016 году - по оплатам ничего не поменялось.
так что хватит врать!
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:48
antey1969 написав: NoNaMe написав:
Если не дать на лапу, то роженицей будут обращаться как со свиньёй.
"Не зашьют", если порвётся. Поместят в самую убитую и грязную палату и т.д.
Нужно давать обязательно. 1000 баксов это раньше было и сейчас некоторые так берут, но многие конечно снизили аппетит. Хотя всё зависит от роддома.
В 1м роддоме на Печерске там да - будут ломить по старинке 1к зелени. Поскольку считается одним из лучших в городе.
Достаточно одного хорошего скандала и нескольких показательных снимков на смартфон. Никто не захочет связываться, себе дороже выйдет в конце концов. Место в роддоме весьма денежное
Получите и палату нормальную, и все, что положено. А что врач Вам не улыбнется лишний раз - можно просто похерить, без Ваших сотен баксов он как-то перетопчется.
Если хотите отблагодарить - благодарите постфактум
Когда этим заниматься всем?
Это только по телеку так всё красиво в поставленны передачах Ольги Фреймут, где она инспектирует общепиты и т.д.
А в роддоме ты родишь и забыл про него.
Лично я платил 5000 грн около 2.5х лет назад - и то это было больше как благодарность что ли. Но знакомые рожали в 1м роддоме то отдали 1000 баксов в то время. Хотя сами говорили потом, что много.
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NoNaMe
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