У МОЗ пообіцяли залишити пологи безкоштовними

Додано: Нед 25 бер, 2018 22:39

p_a_l написав: SMOKE написав: p_a_l написав: Сейчас в Киеве родить стоит штукарь зелени.

Мой малой в 5-м роддоме родился всего за какие то смешные в 2004 году 60 баксов

Бизнес на конвейере, там все при деле, не удивлюсь что вплоть даже и до уборщицы.))) Сейчас в Киеве родить стоит штукарь зелени.Мой малой в 5-м роддоме родился всего за какие то смешные в 2004 году 60 баксовБизнес на конвейере, там все при деле, не удивлюсь что вплоть даже и до уборщицы.)))

Полнейше вранье и штампы. 7 роддом, Печерск. 4000 грн врачу сами решили дать друзья+ набор лекарств и начального всего тысячи на 1.5 грн за свой счет. + Взнос 800 или 1000грн. Вторые знакомые по скорой,вообще бесплатно поехали и родили. Сказки и страшилки про штуку баксов в топку. Полнейше вранье и штампы. 7 роддом, Печерск. 4000 грн врачу сами решили дать друзья+ набор лекарств и начального всего тысячи на 1.5 грн за свой счет. + Взнос 800 или 1000грн. Вторые знакомые по скорой,вообще бесплатно поехали и родили. Сказки и страшилки про штуку баксов в топку.

Депутаты за голоса тоже денег не берут.

Пора уже списки правильных выставлять.



Забей в гугле - Сколько стоит родить в Киеве 2017 -

У меня есть знакомые на Запорожца, то цифры я знаю. Депутаты за голоса тоже денег не берут.Пора уже списки правильных выставлять.Забей в гугле - Сколько стоит родить в Киеве 2017 -У меня есть знакомые на Запорожца, то цифры я знаю.

Я вам о тех, кто родил из первых уст с деталями и указанием роддома, а вы мне о том, что на заборе написано. Тут на форуме люди свинину ниже 160грн в Киеве найти не могут. А в жизни ее можно по 100грн купить. Это я к тому, что если на карман жмет и рожаешь по иформации из форумов, то можно и за 2000 баксов родить. А можно вообще бесплатно в том же месте и +- тем же набором услуг.