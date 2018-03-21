Як виявилося - перекази працівників значно більші, ніж вважалося раніше.
Дивися повний текст Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 09:12
Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори.
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:51
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:10
Это ответ всем тем зрадофилам и ватникам, которые считают, что у правительства нет стратегии развития!!!
Шах и мат, вата!
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:20
Re: Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...
Ватани так люблять посилатись на статистику НБУ, а не на митницю. От вам і цінність методики НБУ. І ще НБУ імпорт завищує, бо не враховує, що на імпорт націнка більше, ніж на вітчизняни товари. Тому і страшилки НБУ про торгівельний дисбаланс з реальністю
мало корелюють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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