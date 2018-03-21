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Заробітчани дають Україні в
4 рази більше валюти, ніж...

Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:12

Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Як виявилося - перекази працівників значно більші, ніж вважалося раніше.

Дивися повний текст Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:12

Так может заробитчанам и условия диктовать?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:51

  p_a_l написав:Так может заробитчанам и условия диктовать?

диктовать будут после уплаты налогов :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:10

Это ответ всем тем зрадофилам и ватникам, которые считают, что у правительства нет стратегии развития!!!
Шах и мат, вата!
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Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:20

Re: Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...

Ватани так люблять посилатись на статистику НБУ, а не на митницю. От вам і цінність методики НБУ. І ще НБУ імпорт завищує, бо не враховує, що на імпорт націнка більше, ніж на вітчизняни товари. Тому і страшилки НБУ про торгівельний дисбаланс з реальністю
мало корелюють. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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