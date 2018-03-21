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Заробітчани дають Україні в
4 рази більше валюти, ніж...

Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:12

Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Як виявилося - перекази працівників значно більші, ніж вважалося раніше.

Дивися повний текст Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:12

Так может заробитчанам и условия диктовать?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:51

  p_a_l написав:Так может заробитчанам и условия диктовать?

диктовать будут после уплаты налогов :-)
dotster
 
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Это ответ всем тем зрадофилам и ватникам, которые считают, что у правительства нет стратегии развития!!!
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Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:20

Re: Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...

Ватани так люблять посилатись на статистику НБУ, а не на митницю. От вам і цінність методики НБУ. І ще НБУ імпорт завищує, бо не враховує, що на імпорт націнка більше, ніж на вітчизняни товари. Тому і страшилки НБУ про торгівельний дисбаланс з реальністю
мало корелюють. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:50

отправить оленей на соседские пастбища, а мясо и шкурку дома драть) вот она главная реформа-стратегема! Таким макаром можно еще на 5 лет порулить пристроится, оленей стричь
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:14

  dotster написав:
  p_a_l написав:Так может заробитчанам и условия диктовать?

диктовать будут после уплаты налогов :-)


Можно я уже начну диктовать?
У меня тут ставка в два раза выше чем в Украине, поэтому согласно закона об избежании двойного налогообложения с этой страной я ничего Украине не должен.
Я очень хочу начать условия диктовать. Вы записывать будете?
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:25

  Jack Reacher написав:отправить оленей на соседские пастбища, а мясо и шкурку дома драть) вот она главная реформа-стратегема! Таким макаром можно еще на 5 лет порулить пристроится, оленей стричь


Чуток не так.
Хозяин стада к соседу на пастбище повадился отправлять баранов, но там они не только кормится, но ещё сосед их стрижет и доит. А вот когда стриженные бараны возвращаются, тут хозяин стада срезает с них последние клочки шерсти. Только баранам очень это не нравится, и всё больше и больше баранов с соседского пастбища обратно не приходят.
В итоге сосед богатеет на шерсти, на молоке да ещё и свое стадо увеличивает. А хозяин прыгает с клочками шерсти и как дурачок радуется им. Да ещё и пытается на всю деревню показать как он рад этим клочкам.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:14

Например, если по предварительным оценкам НБУ объем переводов из Польши в Украину по официальным и неофициальным каналам составил 1,35 млрд долларов в 2017 году, то по последним оценкам НБУ на основе данных Национального банка Польши эта сумма была выше более чем в два раза – 3,123 млрд долларов.
...
в 2017 году – на 2 млрд долларов до 9,3 млрд долларов.


3,123 млрд долларов или 9,3 млрд долларов?

Были "британские ученые", теперь к ним присоединяется "украинский НБУ". :D
yanyura
 
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