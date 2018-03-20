Як виявилося - перекази працівників значно більші, ніж вважалося раніше.
Дивися повний текст Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 09:12
Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори.
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:51
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:10
Это ответ всем тем зрадофилам и ватникам, которые считают, что у правительства нет стратегии развития!!!
Шах и мат, вата!
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:20
Re: Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...
Ватани так люблять посилатись на статистику НБУ, а не на митницю. От вам і цінність методики НБУ. І ще НБУ імпорт завищує, бо не враховує, що на імпорт націнка більше, ніж на вітчизняни товари. Тому і страшилки НБУ про торгівельний дисбаланс з реальністю
мало корелюють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:50
отправить оленей на соседские пастбища, а мясо и шкурку дома драть) вот она главная реформа-стратегема! Таким макаром можно еще на 5 лет порулить пристроится, оленей стричь
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:14
Можно я уже начну диктовать?
У меня тут ставка в два раза выше чем в Украине, поэтому согласно закона об избежании двойного налогообложения с этой страной я ничего Украине не должен.
Я очень хочу начать условия диктовать. Вы записывать будете?
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:25
Чуток не так.
Хозяин стада к соседу на пастбище повадился отправлять баранов, но там они не только кормится, но ещё сосед их стрижет и доит. А вот когда стриженные бараны возвращаются, тут хозяин стада срезает с них последние клочки шерсти. Только баранам очень это не нравится, и всё больше и больше баранов с соседского пастбища обратно не приходят.
В итоге сосед богатеет на шерсти, на молоке да ещё и свое стадо увеличивает. А хозяин прыгает с клочками шерсти и как дурачок радуется им. Да ещё и пытается на всю деревню показать как он рад этим клочкам.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 22 бер, 2018 18:14
3,123 млрд долларов или 9,3 млрд долларов?
Были "британские ученые", теперь к ним присоединяется "украинский НБУ".
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:53
yanyura
Там все правильно написано.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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