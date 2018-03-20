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Заробітчани дають Україні в
4 рази більше валюти, ніж...

Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:03

  lapay написав:yanyura
Там все правильно написано.

Моллу Насреддина на старости лет пригласили быть почётным мировым судьёй. Первым делом, которое ему пришлось разбирать, оказалось дело об ограблении. Насреддин выслушал потерпевшего и сказал:
— Да, ты прав.

Секретарь суда шепнул ему на ухо:
— Вы ещё не привыкли к установленному порядку, господин судья. Поймите, так нельзя поступать. Вы теперь должны выслушать другую сторону, прежде чем принять решение.

— Хорошо, — кивнул Насреддин.

Другой человек, грабитель, рассказал свою историю. Насреддин выслушал и произнёс:
— Ты прав.

Секретарь растерялся, и снова шепнул Насреддину на ухо:
— Что вы говорите? Оба не могут быть правы!

— И ты прав, — ответил Насреддин.
yanyura
 
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