Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...
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Моллу Насреддина на старости лет пригласили быть почётным мировым судьёй. Первым делом, которое ему пришлось разбирать, оказалось дело об ограблении. Насреддин выслушал потерпевшего и сказал: — Да, ты прав.
Секретарь суда шепнул ему на ухо: — Вы ещё не привыкли к установленному порядку, господин судья. Поймите, так нельзя поступать. Вы теперь должны выслушать другую сторону, прежде чем принять решение.
— Хорошо, — кивнул Насреддин.
Другой человек, грабитель, рассказал свою историю. Насреддин выслушал и произнёс: — Ты прав.
Секретарь растерялся, и снова шепнул Насреддину на ухо: — Что вы говорите? Оба не могут быть правы!