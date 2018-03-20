Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...
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Моллу Насреддина на старости лет пригласили быть почётным мировым судьёй. Первым делом, которое ему пришлось разбирать, оказалось дело об ограблении. Насреддин выслушал потерпевшего и сказал: — Да, ты прав.
Секретарь суда шепнул ему на ухо: — Вы ещё не привыкли к установленному порядку, господин судья. Поймите, так нельзя поступать. Вы теперь должны выслушать другую сторону, прежде чем принять решение.
— Хорошо, — кивнул Насреддин.
Другой человек, грабитель, рассказал свою историю. Насреддин выслушал и произнёс: — Ты прав.
Секретарь растерялся, и снова шепнул Насреддину на ухо: — Что вы говорите? Оба не могут быть правы!
Jack Reacher написав:отправить оленей на соседские пастбища, а мясо и шкурку дома драть) вот она главная реформа-стратегема! Таким макаром можно еще на 5 лет порулить пристроится, оленей стричь
Чуток не так. Хозяин стада к соседу на пастбище повадился отправлять баранов, но там они не только кормится, но ещё сосед их стрижет и доит. А вот когда стриженные бараны возвращаются, тут хозяин стада срезает с них последние клочки шерсти. Только баранам очень это не нравится, и всё больше и больше баранов с соседского пастбища обратно не приходят. В итоге сосед богатеет на шерсти, на молоке да ещё и свое стадо увеличивает. А хозяин прыгает с клочками шерсти и как дурачок радуется им. Да ещё и пытается на всю деревню показать как он рад этим клочкам.
Какой смысл НЕ возвращаться? Там ты нищий батрак, ничего не можешь себе позволить за заработанное, а в Украине, с теми же деньгами, что заработал там, можешь отдыхать на всю катушку месяцами
safonovstanislav написав:Какой смысл НЕ возвращаться? Там ты нищий батрак, ничего не можешь себе позволить за заработанное, а в Украине, с теми же деньгами, что заработал там, можешь отдыхать на всю катушку месяцами
Да уж, насмешили. Давно в магазине были? Цены видели?