Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...

Shram написав:

Jack Reacher написав: отправить оленей на соседские пастбища, а мясо и шкурку дома драть) вот она главная реформа-стратегема! Таким макаром можно еще на 5 лет порулить пристроится, оленей стричь отправить оленей на соседские пастбища, а мясо и шкурку дома драть) вот она главная реформа-стратегема! Таким макаром можно еще на 5 лет порулить пристроится, оленей стричь

Чуток не так.Хозяин стада к соседу на пастбище повадился отправлять баранов, но там они не только кормится, но ещё сосед их стрижет и доит. А вот когда стриженные бараны возвращаются, тут хозяин стада срезает с них последние клочки шерсти. Только баранам очень это не нравится, и всё больше и больше баранов с соседского пастбища обратно не приходят.В итоге сосед богатеет на шерсти, на молоке да ещё и свое стадо увеличивает. А хозяин прыгает с клочками шерсти и как дурачок радуется им. Да ещё и пытается на всю деревню показать как он рад этим клочкам.