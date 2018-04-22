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Заробітчани дають Україні в
4 рази більше валюти, ніж...

Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:03

  lapay написав:yanyura
Там все правильно написано.

Моллу Насреддина на старости лет пригласили быть почётным мировым судьёй. Первым делом, которое ему пришлось разбирать, оказалось дело об ограблении. Насреддин выслушал потерпевшего и сказал:
— Да, ты прав.

Секретарь суда шепнул ему на ухо:
— Вы ещё не привыкли к установленному порядку, господин судья. Поймите, так нельзя поступать. Вы теперь должны выслушать другую сторону, прежде чем принять решение.

— Хорошо, — кивнул Насреддин.

Другой человек, грабитель, рассказал свою историю. Насреддин выслушал и произнёс:
— Ты прав.

Секретарь растерялся, и снова шепнул Насреддину на ухо:
— Что вы говорите? Оба не могут быть правы!

— И ты прав, — ответил Насреддин.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:01

  Дваждыдвашник написав:Это ответ всем тем зрадофилам и ватникам, которые считают, что у правительства нет стратегии развития!!!
Шах и мат, вата!

Экономики соседних стран благодарят правительство Украины за такую стратегию.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:14

  Shram написав:
  Jack Reacher написав:отправить оленей на соседские пастбища, а мясо и шкурку дома драть) вот она главная реформа-стратегема! Таким макаром можно еще на 5 лет порулить пристроится, оленей стричь


Чуток не так.
Хозяин стада к соседу на пастбище повадился отправлять баранов, но там они не только кормится, но ещё сосед их стрижет и доит. А вот когда стриженные бараны возвращаются, тут хозяин стада срезает с них последние клочки шерсти. Только баранам очень это не нравится, и всё больше и больше баранов с соседского пастбища обратно не приходят.
В итоге сосед богатеет на шерсти, на молоке да ещё и свое стадо увеличивает. А хозяин прыгает с клочками шерсти и как дурачок радуется им. Да ещё и пытается на всю деревню показать как он рад этим клочкам.

Какой смысл НЕ возвращаться? Там ты нищий батрак, ничего не можешь себе позволить за заработанное, а в Украине, с теми же деньгами, что заработал там, можешь отдыхать на всю катушку месяцами
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:16

  cccp30000 написав:Экономики соседних стран благодарят правительство Украины за такую стратегию.

Это торговля. Экспорт рабочей силы. Как и любая торговля, это выгодно обоим странам
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:36

  safonovstanislav написав:Какой смысл НЕ возвращаться? Там ты нищий батрак, ничего не можешь себе позволить за заработанное, а в Украине, с теми же деньгами, что заработал там, можешь отдыхать на всю катушку месяцами

Да уж, насмешили. Давно в магазине были? Цены видели?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:39

  safonovstanislav написав:Это торговля. Экспорт рабочей силы. Как и любая торговля, это выгодно обоим странам

Даже в средние века крепостных,а ранее рабов, старались продавать вместе с семьями
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:20

  safonovstanislav написав:
  Shram написав:[

Чуток не так.
Хозяин стада к соседу на пастбище повадился отправлять баранов, но там они не только кормится, но ещё сосед их стрижет и доит. А вот когда стриженные бараны возвращаются, тут хозяин стада срезает с них последние клочки шерсти. Только баранам очень это не нравится, и всё больше и больше баранов с соседского пастбища обратно не приходят.
В итоге сосед богатеет на шерсти, на молоке да ещё и свое стадо увеличивает. А хозяин прыгает с клочками шерсти и как дурачок радуется им. Да ещё и пытается на всю деревню показать как он рад этим клочкам.

Какой смысл НЕ возвращаться? Там ты нищий батрак, ничего не можешь себе позволить за заработанное, а в Украине, с теми же деньгами, что заработал там, можешь отдыхать на всю катушку месяцами


Во-первых, тут жить не намного дешевле чем там. Раза в полтора, и то эта разница сокращается.
Во-вторых, качество жизни! Качество медицины, качество дорог, развитость инфраструктуры, доступность и качество образования для детей, уровень преступности, развитость общества, уровень социальной поддержки, отношение к людям и так далее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:22

  safonovstanislav написав:
  cccp30000 написав:Экономики соседних стран благодарят правительство Украины за такую стратегию.

Это торговля. Экспорт рабочей силы. Как и любая торговля, это выгодно обоим странам


Нет. Украине невыгодно.
Бегство мозгов и рабочих рук из страны не может быть выгодным. Особенно в таких масштабах.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:28

Re: Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...

  Shram написав:В итоге сосед богатеет на шерсти, на молоке да ещё и свое стадо увеличивает. А хозяин прыгает с клочками шерсти и как дурачок радуется им.


Так, тільки барани своїх дітей та батьків залишають на утримання іншим баранам, та і самі, як втратять здоров'я, хутко повертаються до старої отари на утримання.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 04:13

  safonovstanislav написав:
  cccp30000 написав:Экономики соседних стран благодарят правительство Украины за такую стратегию.

Это торговля. Экспорт рабочей силы. Как и любая торговля, это выгодно обоим странам


Я когда-то видел оценку стоимости подготовки одного рабочего человека для государства. Оценка была для США, но это не важно: осмотр рожениц, роддом, дошкольное, школа, прививки, завтраки, мед.страховка, детские площадки, учителя, парки, тренера, осмотры, дороги к школам, автобусы,дэй трипс в школе, колледж, полиция на кампусе и тд и тп. - сложили всё что могли. Естественно, если человек умирает молодым, то эти траты напрасны и учитываются в среднем тоже. Я очень удивился величине это цифры, она была просто громадная - далеко шестизначная в долларах на одного человека.

В итоге Украина вложила огромную сумму в подготовку нового члена общества и "экспортировала" его за $300 переводов в месяц. Пока семью не перетащит. Потом - $0.

Обоюдовыгодная торговля. Поехали, тато, до дому, а то решту ничим даваты. Вот где-то так.
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