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В Україні можуть обмежити
висотність забудови

В Україні можуть обмежити висотність забудови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:29

В Україні можуть обмежити висотність забудови

Пропонуємо до обговорення:
Передає прес-служба міністерства.

Дивися повний текст В Україні можуть обмежити висотність забудови.
R2
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