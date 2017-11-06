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Чому Росія не може пустити газ
в обхід України: експерт...

Чому Росія не може пустити газ в обхід України: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:27

Чому Росія не може пустити газ в обхід України: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів британський експерт Алан Райлі.

Дивися повний текст Чому Росія не може пустити газ в обхід України: експерт назвав проблеми "Північного потоку – 2".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:43

Re: Чому Росія не може - експерт.

Ненависть ослепляет. Хорошо бы уже воспринимать события объективно.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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