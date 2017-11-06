Про це розповів британський експерт Алан Райлі.
Дивися повний текст Чому Росія не може пустити газ в обхід України: експерт назвав проблеми "Північного потоку – 2".
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:27
Чому Росія не може пустити газ в обхід України: експерт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому Росія не може пустити газ в обхід України: експерт назвав проблеми "Північного потоку – 2".
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:43
Re: Чому Росія не може - експерт.
Ненависть ослепляет. Хорошо бы уже воспринимать события объективно.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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