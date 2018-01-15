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Французи допоможуть Києву
з розширенням територій

Французи допоможуть Києву з розширенням територій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:29

Французи допоможуть Києву з розширенням територій

Пропонуємо до обговорення:
Київ підписав комюніке з Парижем про співпрацю в питаннях агломерації

Дивися повний текст Французи допоможуть Києву з розширенням територій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:29

Starbucks уже открылась вна Украины? ))
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