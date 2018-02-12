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Власникам єврономерів запропонували
амністію в обмін на...

Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:18

Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на...

Пропонуємо до обговорення:
Ніна Южаніна внесла нову пропозицію для вирішення проблеми нерозмитнених автомобілів.

Дивися повний текст Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на декларації прибутків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:33

интересно, о каких 800 долларах она говорит?
Т.е. больше платежей не должно быть?))
Очень интересная позиция правительства про деньги, которые не попали в бюджет, учитывая уже даже не миллионные махинации в самой Раде.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:02

"которые не попали в бюджет на пенсионеров, врачей, учителей" - на новые лексусы и мерседесы, дачи/виллы на побережьях.... ну-ну...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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