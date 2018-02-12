Ніна Южаніна внесла нову пропозицію для вирішення проблеми нерозмитнених автомобілів.
Дивися повний текст Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на декларації прибутків.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:18
Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на декларації прибутків.
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:33
интересно, о каких 800 долларах она говорит?
Т.е. больше платежей не должно быть?))
Очень интересная позиция правительства про деньги, которые не попали в бюджет, учитывая уже даже не миллионные махинации в самой Раде.
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:02
"которые не попали в бюджет на пенсионеров, врачей, учителей" - на новые лексусы и мерседесы, дачи/виллы на побережьях.... ну-ну...
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