Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на...

Додано: Чет 22 бер, 2018 12:02

"которые не попали в бюджет на пенсионеров, врачей, учителей" - на новые лексусы и мерседесы, дачи/виллы на побережьях.... ну-ну...

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