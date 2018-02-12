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Власникам єврономерів запропонували
амністію в обмін на...

Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:18

Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на...

Пропонуємо до обговорення:
Ніна Южаніна внесла нову пропозицію для вирішення проблеми нерозмитнених автомобілів.

Дивися повний текст Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на декларації прибутків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:33

интересно, о каких 800 долларах она говорит?
Т.е. больше платежей не должно быть?))
Очень интересная позиция правительства про деньги, которые не попали в бюджет, учитывая уже даже не миллионные махинации в самой Раде.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:02

"которые не попали в бюджет на пенсионеров, врачей, учителей" - на новые лексусы и мерседесы, дачи/виллы на побережьях.... ну-ну...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:40

неужели, согласно словам Южаниной, все сборы при импорте Х5 2008 года выпуска будут составлять всего 800уе?
Или это манипуляция общественным мнением?
Gromad1962
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:33

ну вот чушь несет и вроде так и надо. Какое отношение имеет нарушение одного закона к нарушению другого?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:43

  Gromad1962 написав:неужели, согласно словам Южаниной, все сборы при импорте Х5 2008 года выпуска будут составлять всего 800уе? Или это манипуляция общественным мнением?

Это очередной бред для тех кто владеет этим вопросом и лапша на уши тем кто далек от этого.Элементарно открыть калькулятор растаможки и получается в среднем 7000$ в зависимости от года выпуска.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:18

Вообще, сначало, нужно запретить ездить не на своей собственности на номерах с не украинской регистрацией. Второе, посадить ,того, кто был инициатором закона, который привел к такой ситуации....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:24

"Я на днях видела BMW 5" теперь меня жаба давит
fregat2015
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:53

" Я на днях видела BMW 5 на еврономерах"
А может это честный европеец заехал в гости посмотреть на каких в Украине новых BMW ездят председатели комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики и где они берут деньги для своих квартир и машин и сколько они берут взяток????????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:02

А Нина Южанина не хочет расказать как она живет на зарплату в 5 т грн???? и все налоги платить и не берет взятки ????
vasia_fin
 
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