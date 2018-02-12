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Власникам єврономерів запропонували
амністію в обмін на...

Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:40

Бардак продолжается, а Южанина все фантазирует :) Хотя чего я, это нормальное состояние государства, бардак и метания :(
Igorten
 
Повідомлень: 2951
З нами з: 01.11.11
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