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Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:40
Бардак продолжается, а Южанина все фантазирует :) Хотя чего я, это нормальное состояние государства, бардак и метания :(
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Igorten
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