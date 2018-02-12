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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:40
Бардак продолжается, а Южанина все фантазирует :) Хотя чего я, это нормальное состояние государства, бардак и метания :(
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:56
Re: Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на.
А типа кто наворовал и купил укр б*** за 20-30-50 тис дол может спать спокойно и не показивать откуда доходи? круто
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:02
предлагаю еще один проект закона - кто уплатил всю задолженность по алиментам, тому можно ездить на евробляхах )))
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:57
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