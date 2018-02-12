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Власникам єврономерів запропонували
амністію в обмін на...

Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:40

Бардак продолжается, а Южанина все фантазирует :) Хотя чего я, это нормальное состояние государства, бардак и метания :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:56

Re: Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на.

А типа кто наворовал и купил укр б*** за 20-30-50 тис дол может спать спокойно и не показивать откуда доходи? круто
mixail19
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:02

предлагаю еще один проект закона - кто уплатил всю задолженность по алиментам, тому можно ездить на евробляхах )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:57

  vasia_fin написав:А Нина Южанина не хочет расказать как она живет на зарплату в 5 т грн???? и все налоги платить и не берет взятки ????


Ей всё бабушка подарила.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:24

  vasia_fin написав:" Я на днях видела BMW 5 на еврономерах" А может это честный европеец заехал в гости посмотреть на каких в Украине новых BMW ездят председатели комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики и где они берут деньги для своих квартир и машин и сколько они берут взяток????????

Да, я лично знаю таких "европейцев", один ездит на Порше макан а второй на 3х летнем БМВ Х6 :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:18

  Igorten написав:Бардак продолжается, а Южанина все фантазирует :) Хотя чего я, это нормальное состояние государства, бардак и метания :(

Ну, глядя на бред последних дней, про разбомбленную вр вместе с люстрой и депутатами, а после этого зачем то захваченную ночью 8) приходишь к выводу, что это даже не фантазии, а клиника. Они и не такое еще могут "увидеть". Интересен препарат, под которым это все к ним приходит :roll: Это явно не из самолета патрушева и не из заначки лени-космоса. Подобная паранойя и одновременное массовое отупление - там явно что то другое, позабористее. Может какие нибудь экзотические коренья или грибы импортного сбора в порошке :mrgreen:
EKO
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  #<12
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