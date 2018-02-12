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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:40
Бардак продолжается, а Южанина все фантазирует :) Хотя чего я, это нормальное состояние государства, бардак и метания :(
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:56
Re: Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на.
А типа кто наворовал и купил укр б*** за 20-30-50 тис дол может спать спокойно и не показивать откуда доходи? круто
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:02
предлагаю еще один проект закона - кто уплатил всю задолженность по алиментам, тому можно ездить на евробляхах )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:57
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:24
Да, я лично знаю таких "европейцев", один ездит на Порше макан а второй на 3х летнем БМВ Х6 :-)
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:18
Ну, глядя на бред последних дней, про разбомбленную вр вместе с люстрой и депутатами, а после этого зачем то захваченную ночью приходишь к выводу, что это даже не фантазии, а клиника. Они и не такое еще могут "увидеть". Интересен препарат, под которым это все к ним приходит Это явно не из самолета патрушева и не из заначки лени-космоса. Подобная паранойя и одновременное массовое отупление - там явно что то другое, позабористее. Может какие нибудь экзотические коренья или грибы импортного сбора в порошке
Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:43
ДОстали муссировать эту тему. Введите налог на такой транспорт 2-3 евро день, или растаможка как и всем. вот и все. Они сценарии рисуют уже 4й год. Кто их умными назовет.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:12
тупое забалтывание проблемы.
хотели бы решить, как минимум, запретили бы уже ввоз, а потом решади.
импотенты
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:23
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:36
В Европе БМВ может стоить 4-5 тысяч долларов ето месячна зарплата европейца и уже нужно декларацию оформлять? А владельцев дорогих смартфонов не будут обязывать оформлять декларации потому что подозрительно что студент или даже ученик ходит с смартфоном за 500-1000 долларов. Явно он занимается противозаконными действиями торгует наркотиками или занимается проституцией.
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