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Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:14
декларацию должны заполнять те кто кто покупает новые автомобили стоимостью 30-50тыс. у.е. Такие деньги можно только украсть а не заработать. А не те кто наскреб несчастные пару тысяч долларов не б/у машину.
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fiona98
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:38
fiona98 написав:
декларацию должны заполнять те кто кто покупает новые автомобили стоимостью 30-50тыс. у.е. Такие деньги можно только украсть а не заработать. А не те кто наскреб несчастные пару тысяч долларов не б/у машину.
Глупости. Заработать вполне можно.
А декларации по хорошему все должны подавать
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Faceless
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:48
Faceless написав: fiona98 написав:
декларацию должны заполнять те кто кто покупает новые автомобили стоимостью 30-50тыс. у.е. Такие деньги можно только украсть а не заработать. А не те кто наскреб несчастные пару тысяч долларов не б/у машину.
Глупости. Заработать вполне можно.
А декларации по хорошему все должны подавать
Ага, как говорится - держи карман шире "Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого"
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