Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:14
декларацию должны заполнять те кто кто покупает новые автомобили стоимостью 30-50тыс. у.е. Такие деньги можно только украсть а не заработать. А не те кто наскреб несчастные пару тысяч долларов не б/у машину.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:38
Глупости. Заработать вполне можно.
А декларации по хорошему все должны подавать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:48
Ага, как говорится - держи карман шире
"Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого" Рокфеллер.
Эта тема вечная.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:02
Як Савченко закрити і закон прийняти, щоб зброю в зРаду не пронесли, то вони на 2 дні прийняли, а як антикор суд, або інший Закон для людей, так тільки язиком бла-бла-бла.
Маю надію, що план Савченко реалізють.
реклама
|