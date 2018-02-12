RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Власникам єврономерів запропонували
амністію в обмін на...

Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:14

декларацию должны заполнять те кто кто покупает новые автомобили стоимостью 30-50тыс. у.е. Такие деньги можно только украсть а не заработать. А не те кто наскреб несчастные пару тысяч долларов не б/у машину.
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 07.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:38

  fiona98 написав:декларацию должны заполнять те кто кто покупает новые автомобили стоимостью 30-50тыс. у.е. Такие деньги можно только украсть а не заработать. А не те кто наскреб несчастные пару тысяч долларов не б/у машину.

Глупости. Заработать вполне можно.
А декларации по хорошему все должны подавать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20010
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4448 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:48

  Faceless написав:
  fiona98 написав:декларацию должны заполнять те кто кто покупает новые автомобили стоимостью 30-50тыс. у.е. Такие деньги можно только украсть а не заработать. А не те кто наскреб несчастные пару тысяч долларов не б/у машину.

Глупости. Заработать вполне можно.
А декларации по хорошему все должны подавать


Ага, как говорится - держи карман шире 8)

"Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого" Рокфеллер.

Эта тема вечная.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5241
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2674 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:02

Як Савченко закрити і закон прийняти, щоб зброю в зРаду не пронесли, то вони на 2 дні прийняли, а як антикор суд, або інший Закон для людей, так тільки язиком бла-бла-бла.

Маю надію, що план Савченко реалізють.
Rainbow
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:57

  EKO написав:
  Faceless написав:
  fiona98 написав:декларацию должны заполнять те кто кто покупает новые автомобили стоимостью 30-50тыс. у.е. Такие деньги можно только украсть а не заработать. А не те кто наскреб несчастные пару тысяч долларов не б/у машину.

Глупости. Заработать вполне можно.
А декларации по хорошему все должны подавать


Ага, как говорится - держи карман шире 8)

"Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого" Рокфеллер.

Эта тема вечная.

Вообще-то эта циата - вечная отмазка разного рода нытиков, которые свою лень и тупость пытаются прикрыть якобы "моральностью", потому им так удобно оперировать утверждением, что "нельзя заработать - только украсть"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20010
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4448 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:08

Faceless
Вообще то это цитата одного из самых богатых в мире людей. Просто цитата 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5241
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2674 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:31

  EKO написав:Faceless
Вообще то это цитата одного из самых богатых в мире людей. Просто цитата 8)


Мне больше нравится другая его цитата: "Не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов."
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1146
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:49

Re: Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на.

EKO написав:Faceless
Вообще то это цитата одного из самых богатых в мире людей. Просто цитата 8)
Насколько знаю, ещё не факт, что эту цитату ему не приписали.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20010
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4448 раз.
 
Профіль
2
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui і 35 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вчені запропонували шукати позаземні цивілізації за...
R2 » П'ят 09 бер, 2018 09:08
5 231
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 22:23
Juna
У Гонконзі запропонували будувати житло у водопровідних...
R2 » Чет 08 бер, 2018 11:28
7 312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 11:08
r_skrypnik
Вчені запропонували нову технологію видобутку води на Місяці
R2 » Пон 12 лют, 2018 08:06
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 08:06
Aleksandr engineer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9775)
25.03.2018 19:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.