Мельник Назарий - мошенник и кидала

Вот группа в Фейсбуке, где собраны факты мошенничества со стороны Назария Мельника:
Вот видеоотзыв с которым Вы можете ознакомится:
Вот номера телефонов этих подонков:
+38 097 868 65 80.
+38 067 225 27 77.
+38 097 868 65 80.
+79 661 104 250.
Сайт этих мошенников:
Страница вКонтакте:
Вот дополнительные отзывы обманутых клиентов:
Сергей Макаренко - Абсолютно согласен с автором видео и организатором данной группы.
Покупал пакет за 25 тыс грн.
В итоге за 10 дней работы ни одного дня с обещанным количеством лидов не было.
Вместо 10 было 2-3шт неадекватных.
Ушел в минус почти 30 тыс грн вместе с франшизой.
Поддержка отвечала раз в пол дня.
На содержательные вопросы ответом "да", "нет" и тд
Настройка рекламы вообще минимальная, возраст 20-40, м/ж.
Не разбираясь в рекламе мог бы так же настроить сам.
Лиды некачественные.
Поддержка выслала гугл док с обучающими видео по настройке рекламы, внедрил, потом меня же обвинили в том, что я самостоятельно видоизменил рекламный кабинет и отказали в частичном возврате средств, как было прописано в договоре.
Всем, кто столкнулся советую подать жалобу хотя бы на телеграмм канал:
Его же переслал всем знакомым так же.
Предлагаю обьединиться и вывести его на чистую воду.
я из Киева.
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Марина2018-02-16 16:28:04 ОТВЕТИТЬ
Назарий Мельник +380978686580 - мошенник и кидала. Продает франшизы. Говорит о гарантированных заказах и баснословных доходах, но на деле это нереально обеспечить, потому что на рынке уже много конкурентов. В результате получаешь "пакет услуг", в который входит банальная настройка рекламы, которую можно настроить и самому и "товар", который пытаются продать все те, кого раньше киданул Назарчик. В целом просто строит пирамиду по принципу МММ в которой зарабатывает только он. Не ведитесь!!!
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Стснислав2018-01-16 10:20:53ОТВЕТИТЬ
Приобрел с партнером у него франшизу за 25 000 гривен. Составили договор, в договое написано что гарантируют лиды.
Вот эти псевдо специалисты и нагнали нам ботов, которые скликали всю рекламу в фейсбуке. Деньги обратно с него не выбьешь мирным путем, в суд не пойдешь, так как договор составлен юридически грамотно и к нему не докопаешься.
Так что будьте осторожны, не ведитесь!
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Stalker777 - Всем привет.Я купил этот курс.Чистый развод.Написал Назарию Мельнику как же так,сразу в бан.Гарантии ни какой по факту нет.Настраивать рекламу не умеют.В моем случии было так.Прошли дни поддержки рекламу мне не настроили,а менеджер написал:
Вам не повезло к вашей карме минус один и смайлик
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