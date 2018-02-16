RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
Мельник Назарий -
мошенник и кидала

Мельник Назарий - мошенник и кидала
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:27

Мельник Назарий - мошенник и кидала

В сети на данный момент промышляет некий НАЗАРИЙ МЕЛЬНИК - МОШЕННИК и КИДАЛА. Он предлагает франшизу под названием Готовый бизнес и обещает ежедневный доход от 170$! "Бизнес" заключается в том, что вам предлагают продавать один два товара с помощью рекламы в фейсбуке и инстаграме. Сумма франшизы в зависимости от пакета составляет: 13000, 25000 и 60000 грн. По факту никакой прибыли вы не получаете, а сливаете весь бюджет и уходите в минус. Естественно никаких денег вам никто не возвращает, а просто игнорируют и заносят в черный список.

Вот группа в Фейсбуке, где собраны факты мошенничества со стороны Назария Мельника:
https://www.facebook.com/nazar.melnik.kidala/

Вот видеоотзыв с которым Вы можете ознакомится:
https://youtu.be/jyIofRQ9qZ8

Вот номера телефонов этих подонков:

+38 097 868 65 80.
+38 067 225 27 77.
+38 097 868 65 80.
+79 661 104 250.

Сайт этих мошенников: https://page181041.bullet.bz/
Страница вКонтакте: https://vk.com/club143261057

Вот дополнительные отзывы обманутых клиентов:

Сергей Макаренко - Абсолютно согласен с автором видео и организатором данной группы.
Покупал пакет за 25 тыс грн.
В итоге за 10 дней работы ни одного дня с обещанным количеством лидов не было.
Вместо 10 было 2-3шт неадекватных.
Ушел в минус почти 30 тыс грн вместе с франшизой.
Поддержка отвечала раз в пол дня.
На содержательные вопросы ответом "да", "нет" и тд
Настройка рекламы вообще минимальная, возраст 20-40, м/ж.
Не разбираясь в рекламе мог бы так же настроить сам.
Лиды некачественные.
Поддержка выслала гугл док с обучающими видео по настройке рекламы, внедрил, потом меня же обвинили в том, что я самостоятельно видоизменил рекламный кабинет и отказали в частичном возврате средств, как было прописано в договоре.

Всем, кто столкнулся советую подать жалобу хотя бы на телеграмм канал: https://t.me/gotovuybisnes
Его же переслал всем знакомым так же.

Предлагаю обьединиться и вывести его на чистую воду.
я из Киева.
Источник: https://www.facebook.com/nazar.melnik.kidala/


Марина2018-02-16 16:28:04 ОТВЕТИТЬ
Назарий Мельник +380978686580 - мошенник и кидала. Продает франшизы. Говорит о гарантированных заказах и баснословных доходах, но на деле это нереально обеспечить, потому что на рынке уже много конкурентов. В результате получаешь "пакет услуг", в который входит банальная настройка рекламы, которую можно настроить и самому и "товар", который пытаются продать все те, кого раньше киданул Назарчик. В целом просто строит пирамиду по принципу МММ в которой зарабатывает только он. Не ведитесь!!!

Источник: http://dnepr.info/news/baza-dannyh-m...spisok-ukrainy

Стснислав2018-01-16 10:20:53ОТВЕТИТЬ
Приобрел с партнером у него франшизу за 25 000 гривен. Составили договор, в договое написано что гарантируют лиды.

Вот эти псевдо специалисты и нагнали нам ботов, которые скликали всю рекламу в фейсбуке. Деньги обратно с него не выбьешь мирным путем, в суд не пойдешь, так как договор составлен юридически грамотно и к нему не докопаешься.

Так что будьте осторожны, не ведитесь!

Источник: http://dnepr.info/news/baza-dannyh-m...spisok-ukrainy

Stalker777 - Всем привет.Я купил этот курс.Чистый развод.Написал Назарию Мельнику как же так,сразу в бан.Гарантии ни какой по факту нет.Настраивать рекламу не умеют.В моем случии было так.Прошли дни поддержки рекламу мне не настроили,а менеджер написал:
Вам не повезло к вашей карме минус один и смайлик

Источник: https://www.skladchina.biz/threads/g...melnik.124395/
faker_b
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Осторожно, вор и мошенник!
biriukovaolga92 » Нед 18 лют, 2018 19:31
0 203
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лют, 2018 19:31
biriukovaolga92
Мошенник в городе Киев.Размен денег. Супермаркет NOVUS
a_c_mitko » Суб 03 лют, 2018 14:11
0 423
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2018 14:11
a_c_mitko
Невидомский Ярослав Валерьевич – МОШЕННИК.
irinakobets13 » Сер 20 гру, 2017 17:11
0 518
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2017 17:11
irinakobets13
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.