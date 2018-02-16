Мельник Назарий - мошенник и кидала

Додано: Чет 22 бер, 2018 12:27

В сети на данный момент промышляет некий. Он предлагает франшизу под названием Готовый бизнес и обещает ежедневный доход от 170$! "Бизнес" заключается в том, что вам предлагают продавать один два товара с помощью рекламы в фейсбуке и инстаграме. Сумма франшизы в зависимости от пакета составляет: 13000, 25000 и 60000 грн. По факту никакой прибыли вы не получаете, а сливаете весь бюджет и уходите в минус. Естественно никаких денег вам никто не возвращает, а просто игнорируют и заносят в черный список.Вот группа в Фейсбуке, где собраны факты мошенничества со стороны Назария Мельника:Вот видеоотзыв с которым Вы можете ознакомится:Вот номера телефонов этих подонков:+38 097 868 65 80.+38 067 225 27 77.+38 097 868 65 80.+79 661 104 250.Сайт этих мошенников:Страница вКонтакте:Вот дополнительные отзывы обманутых клиентов:Сергей Макаренко - Абсолютно согласен с автором видео и организатором данной группы.Покупал пакет за 25 тыс грн.В итоге за 10 дней работы ни одного дня с обещанным количеством лидов не было.Вместо 10 было 2-3шт неадекватных.Ушел в минус почти 30 тыс грн вместе с франшизой.Поддержка отвечала раз в пол дня.На содержательные вопросы ответом "да", "нет" и тдНастройка рекламы вообще минимальная, возраст 20-40, м/ж.Не разбираясь в рекламе мог бы так же настроить сам.Лиды некачественные.Поддержка выслала гугл док с обучающими видео по настройке рекламы, внедрил, потом меня же обвинили в том, что я самостоятельно видоизменил рекламный кабинет и отказали в частичном возврате средств, как было прописано в договоре.Всем, кто столкнулся советую подать жалобу хотя бы на телеграмм канал:Его же переслал всем знакомым так же.Предлагаю обьединиться и вывести его на чистую воду.я из Киева.Источник:Марина2018-02-16 16:28:04 ОТВЕТИТЬНазарий Мельник +380978686580 - мошенник и кидала. Продает франшизы. Говорит о гарантированных заказах и баснословных доходах, но на деле это нереально обеспечить, потому что на рынке уже много конкурентов. В результате получаешь "пакет услуг", в который входит банальная настройка рекламы, которую можно настроить и самому и "товар", который пытаются продать все те, кого раньше киданул Назарчик. В целом просто строит пирамиду по принципу МММ в которой зарабатывает только он. Не ведитесь!!!Источник:Стснислав2018-01-16 10:20:53ОТВЕТИТЬПриобрел с партнером у него франшизу за 25 000 гривен. Составили договор, в договое написано что гарантируют лиды.Вот эти псевдо специалисты и нагнали нам ботов, которые скликали всю рекламу в фейсбуке. Деньги обратно с него не выбьешь мирным путем, в суд не пойдешь, так как договор составлен юридически грамотно и к нему не докопаешься.Так что будьте осторожны, не ведитесь!Источник:Stalker777 - Всем привет.Я купил этот курс.Чистый развод.Написал Назарию Мельнику как же так,сразу в бан.Гарантии ни какой по факту нет.Настраивать рекламу не умеют.В моем случии было так.Прошли дни поддержки рекламу мне не настроили,а менеджер написал:Вам не повезло к вашей карме минус один и смайликИсточник: