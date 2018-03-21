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США збільшать витрати на підтримку України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:57
Пропонуємо до обговорення:
У Конгресі США презентували узгоджений Сенатом і Палатою представників закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому збільшено видатки на підтримку України.
Дивися повний текст США збільшать витрати на підтримку України
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:57
спасибо вам, вот кто настоящий друг Украины
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